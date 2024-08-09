9 Ağu 2024 15:32
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News ID: 85562948
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Yemen'de bir gemi hedef alındı

9 Ağu 2024 15:32
News ID: 85562948
Yemen'de bir gemi hedef alındı

Tahran, İRNA- Yemen sularında ticari bir gemiye 4 ayrı operasyon düzenlendiğini bildirildi.

İngiliz Deniz Ticaret Örgütü, Yemen'deki Al Moha limanının 45 mil güneyinde bir gemiye SİHA'lı saldırı üzenlendiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar bu geminin dört farklı füze ve SİHA operasyonunda hedef alındığını bildirdi.

İngiliz Deniz Ticaret Örgütü de bu sabah (Cuma) Hudeyde limanının 58 mil güneybatısındaki ticari bir geminin İHA saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Bu saldırı, Amerikan ve İngiliz koalisyonunun Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin bir bölgesine yönelik saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildi.

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