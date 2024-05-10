10 May 2024 15:03
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News ID: 85472217
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Yemen sularında yeni güvenlik vakası

10 May 2024 15:03
News ID: 85472217
Yemen sularında yeni güvenlik vakası

Tahran, İRNA - İngiliz Deniz Ticaret Örgütü, Yemen'in  Aden şehrinin  doğusundaki sularda 195 deniz mili mesafede güvenlik olayı yaşandığını duyurdu.

El Cezire'de yer alan habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda Gazze halkına destek amacıyla Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Bab el Mendeb Boğazı'nda Siyonist rejime ait çok sayıda gemiyi ve bu rejime mal taşıyan gemileri hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bu bölge insanlarını katletmesini durdurmayana kadar Kızıldeniz'de bu rejimin gemilerine veya işgal altındaki topraklara giden gemilere ve Siyonist rejimi destekleyen koalisyon güçlerinin gemilerine yönelik saldırılar devam etmede kararlı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda ABD, farklı ülkelerden oluşan bir ortak koalisyonu Yemen'e karşı harekete geçirdi ve su yollarının güvenliğini sağlama bahanesiyle Siyonist rejimi desteklemek için defalarca ülke topraklarına saldırdı.

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