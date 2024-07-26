İran’dan “Hamburg İslâm Merkezi” tepkisi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda Hamburg İslam Merkezi’ne (HİM) yönelik eylemlere tepki gösterdi.

Bakıri paylaşımında "Dünya Şiilerinin aydın mercii Ayetullah Burucerdi'nin değerli mirası olan 70 yıllık geçmişiyle en eski İslam merkezlerinden biri Hamburg İslam Merkezi’ne (HİM) bağlı yerlere yönelik eylemler haksız bir hareket ve din ve düşünce özgürlüğüne ilişkin kural ve standartların ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın devamında" Bu eylem aşırılık yanlılarına, şiddet yanlılarına ve terörü destekleyenlere bir armağandır. Her olayı kamuoyunu Filistinlilere yönelik soykırımdan saptırmak için kullanan İsrail terör rejimi, Alman polisinin bu eylemini de memnuniyetle karşıladı! Bu haksız ve şiddet içeren eylemin etki ve sonuçlarından Alman hükümeti sorumludur." denildi.

Bakıri ayrıca "İran İslam ümmeti ve yurtdışındaki İranlılarla birlikte, Almanya dahil dünyanın her yerinde İslam-İran düşünce ve medeniyetinin yanı sıra Müslümanların ve İranlıların haklarının geliştirilmesini desteklemektedir.” ifadelerini, kullandı.