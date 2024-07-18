18 Tem 2024 15:19
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News ID: 85542203
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Siyonist rejim parlamentosu Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktı

18 Tem 2024 15:19
News ID: 85542203
Siyonist rejim parlamentosu Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktı

İRNA, Tahran - Siyonist rejimin Knesset'i (parlamento), bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına bir kez daha karşı çıktı.

Siyonist Rejim Knesset'i (Parlamento) üyeleri, oy çokluğuyla Filistin devleti kurma planına karşı oy kullandı.

Siyonist Knesset, Filistin karşıtı planı, aralarında İttihad Partisi lideri Benny Gantz'ın da bulunduğu 68 milletvekilinin katılımıyla 9 aleyhte oyla onayladı.

İktidar koalisyonu partileri bu planı desteklerken, "Yair Lapid" liderliğindeki "Yeş Atid" partisinin üyeleri bu planı desteklemeyi reddetmeleri doğrultusunda oylamadan ayrıldı. 

Rapora göre, bu planda Filistin devletinin kurulmasına şiddetle karşı çıkıldı ve bu eylem Siyonist rejime yönelik varoluşsal bir tehdit olarak değerlendirildi.

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