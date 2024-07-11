ABD'nin yaptırımları nedeniyle 20 İranlı Kelebek hastası çocuk hayatını kaybetti

Kelebek hastası çocuklara yönelik yaptırımların uygulanmasında rol oynayan Amerikan hükümeti ve yetkililerine karşı açılan davanın ardından, Tahran 55. Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi, birkaç duruşma yaparak, bu çocukların ve hastaların yaptırımlara ilişkin belgelerini toplayıp, çeşitli uzmanlara danıştı. Mahkeme, bu yasa dışı yaptırımların suç teşkil ettiğini ve bu hastalara gereksiz acı ve ıstırap verdiğini tespit ederek, Amerikan hükümeti ve yetkililerini 6 milyar 785 milyon dolar maddi, manevi ve cezai tazminat ödemeye mahkum etti.

2018 yılında dönemin Amerikan hükümetinin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, bazı Amerikan ve Avrupa şirketleri İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerini kesmişti. Bu şirketler arasında, kelebek hastalarının yaralarını iyileştiren pansumanları üreten tek şirket olan İsveçli Mölnlycke de bulunuyordu. Şirket, Donald Trump’ın yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından İran ile olan temsilciliğini ve tüm ticari ilişkilerini kesmişti.