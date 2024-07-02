2 Tem 2024 19:18
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News ID: 85527348
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İran'dan yılın ilk iki ayında 25 ton safran ihraç edildi

2 Tem 2024 19:18
News ID: 85527348
İran'dan yılın ilk iki ayında 25 ton safran ihraç edildi

Tahran, İRNA-İran Tarım Bakanlığı Şifalı Bitkiler Projesi Müdürü, bu yılın (1403) ilk iki ayında 37 ülkeye 22 milyon dolar değerinde 25 tonu safran ihraç edildiğini duyurdu.

İran Tarım Bakanlığı Şifalı Bitkiler Projesi Müdürü Hüseyin Zeynali, safran ihracatını artırmak için üretimin ve şifalı bitkiler değer zincirindeki farklı halkaların tamamlanmasının önemine değinerek, "Şu anda safran ihracatında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İspanya, Afganistan ve İtalya ilk ila beşinci sıralarda yer alıyor." dedi.

Hüseyin Zeynali, "Ülkede 1402 yılında 238 bin kg'den fazla safran üretilerek iç ve dış pazarlara gönderildi" ifadesini kullandı.

Zeynali, "1402 yılında ülkede safran ekimi yapılan toplam alan 127 bin 370 hektar olup, bunun 125 bin 156 hektarı verimli, 2211 hektarı ise verimsizdir. Razevi Horasan ve Güney Horasan eyaletleri ekili alan ve safran üretiminde sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer almaktadır." ifadelerinde bulundu.

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