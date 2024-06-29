29 Haz 2024 12:04
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News ID: 85523936
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27 binden fazla ABD bombası ve füzesi Gazze halkının üzerine yağdı

29 Haz 2024 12:04
News ID: 85523936
27 binden fazla ABD bombası ve füzesi Gazze halkının üzerine yağdı

Tahran, İRNA: Haber kaynakları Cumartesi sabahı, Amerika'nın Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail rejimine 27 binden fazla bomba ve füze sağladığını bildirdi.

 Reuters haber ajansının aktardığına göre, iki ABD'li yetkili, Washington'un 7 Ekim'den bu yana İsrail rejimine her biri 500 pound ağırlığında en az 14 bin "Mark 84" bombası, üç bin "Hellfire" hava-yer füzesi, bin sığınak delici bomba, 2 bin 600 hava-yer bombası ve diğer mühimmatları gönderdiğini bildirdi

Reuters'a göre, silah sevkiyatlarının istatistikleri, Amerika'nın İsrail rejimine olan askeri desteğinde kayda değer bir azalma olmadığını gösteriyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden silah uzmanı Tom Karako, Reuters'a verdiği demeçte, "Bu liste, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik önemli destek seviyesini açıkça gösteriyor," dedi.

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