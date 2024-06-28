Yemen sularında hareketli dakikalar

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu, Yemen'de bulunan Hudeyde’ni 150 deniz mili kuzeybatısında bir güvenlik olayının meydana geldiğini duyurdu.

Medya kaynakları şu ana kadar bu "güvenlik olayı" hakkında daha fazla ayrıntı yayınlamadı.

Yemen civarındaki deniz olaylarının tekrarı Yemen ordusunun Siyonist rejimin gemilerine yönelik operasyonlarının devam ettiği ve yoğunlaştığı bir dönemde devam ediyor.

Yemen silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda Gazze halkına destek amacıyla Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Bab el Mendeb’den işgal altındaki topraklara giden Siyonist rejime ait birçok gemiyi veya bu rejim için mal taşıyan gemileri hedef aldı.