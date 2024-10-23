23 Eki 2024 18:04
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üssüne terör saldırısı +video

23 Eki 2024 18:04
News ID: 85637404
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üssüne terör saldırısı +video

Tahran, İRNA - Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üssüne düzenlenen terör saldırısında, Türkiye İçişleri Bakanlığı, iki saldırganın güvenlik güçleriyle çatışma sonrası öldüğünü bildirdi.

Sky News Arabic'de yer alan habere göre, Türk medyası bir patlama ve ardından silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Bu patlamanın bombalı bir araçtan kaynaklandığı düşünülüyor.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki TUSAŞ merkezine yapılan bu terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. Olayla ilgili ayrıntılara göre, bir saldırgan kendini patlattı, ikinci saldırgan ise güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Al Arabiya kanalı ise saldırıda 2 kişinin öldüğünü doğruladı. Medyada ayrıca saldırı anına ilişkin patlama ve silah seslerinin duyulduğu videolar paylaşıldı.

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