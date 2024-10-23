Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üssüne terör saldırısı +video

Sky News Arabic'de yer alan habere göre, Türk medyası bir patlama ve ardından silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Bu patlamanın bombalı bir araçtan kaynaklandığı düşünülüyor.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki TUSAŞ merkezine yapılan bu terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. Olayla ilgili ayrıntılara göre, bir saldırgan kendini patlattı, ikinci saldırgan ise güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Al Arabiya kanalı ise saldırıda 2 kişinin öldüğünü doğruladı. Medyada ayrıca saldırı anına ilişkin patlama ve silah seslerinin duyulduğu videolar paylaşıldı.