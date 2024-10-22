Pezeşkiyan: Her İsrail saldırısının kendine özgü bir karşılığı olacaktır

Mesud Pezeşkiyan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletmek üzere Filistin Direniş Hareketi'nin Tahran'daki ofisine giderek Filistin Direniş Hareketi'nin temsilcisi Halid Kadumi ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin oturum aralarında Cumhurbaşkanı gazetecilere hitaben "Ne yazık ki, insan haklarını ve uluslararası kanunları göz ardı eden hükümetler ve güçler, uyulması gerektiğini iddia ettikleri tüm kanunları ve hakları bizzat ihlal etmektedir. Onlar, halkı evlerinden eden bir hükümete destek veriyorlar oysa bu halklar kendi vatanı ve hakkı için savaş veriyor." ifadesini kullandı.

"Avrupa ve Amerika ülkeleri tüm güçleriyle İsrail'i silahlandırmış, insanlığa karşı işlenen her suçu gururla savunuyor. Kadın ve çocuk haklarını, insan haklarını savunan uyanık vicdanlar nerede? Bu onların dünyada aradıklarının zorbalık olduğunu gösteriyor. Hakikati ve adaleti arayanlar, onların istekleri karşısında asla sessiz kalmayacaklardır." ifadesine dikkat çeken Dr. Pezeşkiyan "Bu, bir veya birden fazla kişinin öldürülmesiyle sonuçlanacak bir savaş değil, adaletin tesis edilmesiyle ve tüm insanların haklarının gözetilmesiyle sonlandırılabilecek bir savaştır ancak zorla ve öldürerek mümkün değildir." ifadesinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail rejiminin olası bir saldırısına ilişkin soruya yanıt olarak yapmak istedikleri her saldırının kendine özgü bir yanıt olacağını da sözlerine ekledi.