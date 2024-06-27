Siyonist Rejim Lübnan'ın güneyine saldırdı

El-Manar'ın aktardığı habere göre, Siyonist rejimin savaş uçakları Güney Lübnan'daki Nebatiye şehrindeki bir bölgeyi hedef aldı.

Bu saldırıda beş kişi yaralandı ve saldırı bölgesindeki binalarda hasar meydana geldi. Ayrıca, Siyonist rejim ordusunun topçu birimleri de Güney Lübnan'da Nakura yakınlarındaki El-Lubuna bölgesini hedef aldı. Bu saldırılar, birkaç saat önce Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki toprakların kuzeyinde iki yerleşim yeri ve iki askeri noktaya roket ve topçu saldırıları düzenlediğini açıklamasının ardından geldi.

Lübnan Hizbullah'ı, Gazze Şeridi'ndeki cesur ve onurlu direnişi ve direnişçi Filistin halkını desteklemek amacıyla, 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 19:45'te Şebaa Çiftlikleri'ndeki Zibdin mevzisini top atışlarıyla doğrudan hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde Filistin direnişinin işgalci askerlere karşı başlattığı "El-Aksa Tufanı" operasyonunun başlangıcından bu yana, Lübnan İslami Direnişi de işgalcilerin askeri gücünün bir kısmını meşgul etmek amacıyla geniş çaplı operasyonlar başlattı.

Siyonist rejim medyası, Lübnan İslami Direnişi savaşçılarının işgal altındaki Kuzey Filistin'e verdiği ciddi zararlardan dolayı Hizbullah'ın operasyonlarının yıpratıcı bir savaşa dönüştüğünü ve bu bölgedeki Siyonist yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini belirtti. Hizbullah'ın modern silahlar, zırh delici silahlar ve hassas silahlar kullanması, işgalciler arasında korku ve paniğe yol açtı ve Kuzey Filistin'deki Siyonist yerleşim yerlerinin büyük bir kısmının boşaltılmasına neden oldu.

Siyonist rejimin askeri uzmanlarına göre, Lübnan Hizbullah'ı tek başına bu rejimin ordusunun kuzey cephesindeki gücünün yarısını meşgul ederek işgalci ordunun güney cephesinde güçlü bir şekilde yer almasını engelledi.