Haaretz: İsrail Hizbullah'ın İHA'larıyla baş edemiyor

Siyonist gazete "Haaretz", Hizbullah'ın işgalci İsrail rejiminin hava savunma sistemini zor durumda bırakarak neredeyse her gün fırlattığı İHA'larla tam anlamıyla baş edemediğine işaret etti ve Hizbullah'ın İHA tehditlerinin İsrail rejimine karşı arttığını belirtti.

Gazetenin askeri muhabiri Ennio Kuboviç, "İsrail ordusu, Hizbullah'ın İHA tehdidine karşı bir çözüm bulamadı" dedi. Kuboviç, Hizbullah'ın İHA'larının kuzeyde büyük yıkıma neden olduğunu ve şehirlerine dönmekten korkan on binlerce Siyonist yerleşimcinin güvenlik duygusunu alt üst ettiğini belirtti.

Haaretz, Hizbullah'ın İHA'larının "düzenli bir orduya sahip bir askeri örgütle" savaşın yapısında yeni bir denklem oluşturduğunu ve mevcut teknoloji ve hassas silahlar sayesinde bilgi toplama ve saldırı yapma yetenekleri olan akıllı bir askeri grup haline geldiğini vurguladı. Bu durumun İsrail ordusu ve hayati altyapıları tehdit ettiğini belirtti.

Gazete, Hizbullah'ın çok sayıda İHA gibi hassas silahlara erişiminin İsrail'i, esas olarak bölgesel savunma, coğrafi ve stratejik derinlik ile fiziksel duvarlar ve engeller üzerine kurulu olan klasik savunma yeteneğinden mahrum ettiğini itiraf etti.

Haaretz, Hizbullah'ın mevcut yeteneklerinin Tel Aviv'in düşmanlarına karşı stratejik güç dengesini zayıflattığını ekledi.