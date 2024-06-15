Gazze savaşında 15 binden fazla çocuk şehit oldu

Rapora göre, 7 Ekim'den bu yana işgalci rejimin saldırılarında 15 bin 694 çocuk şehit oldu, 34 bine yakın çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk ise enkaz altında kayboldu. Raporda ayrıca yaklaşık 1.500 çocuğun ellerini, ayaklarını veya gözlerini kaybettiği veya kalıcı sakatlık yaşadığı ve en az 200 çocuk ise işgalciler tarafından kaçırıldığı, 17.000 çocuğun yetim kaldığı, bunların yüzde 3'ünün anne ve babasını kaybettiği ve 700.000'den fazla çocuğun ise zorla yerinden edildiği bilgisi yer aldı.

Raporun devamında "Yaklaşık 650.000 Filistinli çocuk, işgal rejimi tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra evlerini kaybetti. İşgalci rejimin saldırıları nedeniyle 625 bin çocuk okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazze'deki çocukların %98'inin güvenli içme suyuna erişimi yok ve günde üç litreden az suya erişimleri var. Kronik hastalıklara sahip 3 bin 500 Filistinli çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın sağlanamaması nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Anne karnındaki 60.000 fetüs, bomba ve patlayıcıların etkisiyle kürtaja, ölüme veya doğum kusurlarına maruz kalıyor. Yaklaşık 40.000 bebek gerekli aşıları düzenli olarak yaptırmadı ve 82.000 çocukta %35'i şiddetli olmak üzere yetersiz beslenme belirtileri görülüyor." denildi.

Raporda, 7 Ekim'den bu yana 33 Filistinli çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği de kaydedildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu güne kadar Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında şehit sayısının 37 bin 266 kişiye yaralananların sayısının ise 85 bin 102 yükseldiğini açıkladı.