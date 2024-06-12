İran Rehabilitasyon Kurumu Başkanı: Engellilere yaptırım uygulamak hangi insan hakları standartlarına uygundur?

İran Rehabilitasyon Kurumu Başkanı Ali Muhammed Kadiri, Salı günü 11 Haziran - 13 Haziran tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Engelli Hakları Sözleşmesi'ne üye devletlerin 17. konferansında yaptığı konuşmada, "İran İslam Cumhuriyeti, Allah'ın yardımıyla uzman ekiplerden destek alarak engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla engellilerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri, sözleşmeye uygun olarak geliştirmek için tüm çabayı gösterecektir." dedi.

Kadiri, "Bu hizmetler, ABD ve birçok Batılı ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı acımasız yaptırımların, rehabilitasyon masrafları, özel hizmetler ve bu hizmetlerin kapsadığı insanların ekonomik gücü üzerinde önemli etkiler yarattığı bir durumda sağlanmaktadır." diye konuştu.