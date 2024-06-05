Siyonist medyadan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki yangına ilişkin açıklama

Siyonist rejimin Kanal 11 televizyonu yayınladığı bir raporda işgal altındaki Filistin’in kuzeyindeki Celile bölgesinde Salı günü 96 yangın vakası meydana geldiğini duyurdu.

Raporda, “Bu yangınlar sonucunda işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın Ras al-Nakura bölgesinde bin 200 hektar orman yandı” ifadesine yer verildi.

Siyonist rejimin Kanal 11 televizyonu ayrıca "Naftali" olarak bilinen dağdaki ormanların yüzde 90'ının alev aldığını ve bu ormanların yaklaşık 8 bin hektarının yandığını bildirdi.

Siyonist rejimin haber kaynakları dün, yangınların rejim ordusunun savunma sisteminin Hizbullah'ın füze ve insansız hava araçlarına karşı koyamaması ve bu sistemin füzelerinin işgal altındaki bölgenin kuzeyindeki savaş bölgelerine düşmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.