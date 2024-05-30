30 May 2024 13:34
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News ID: 85494560
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Kalibaf: İslami hükümetler diplomatik mülahazaları bir kenara bırakmalı; Siyonistlerin vahşeti durdurulmalı

30 May 2024 13:34
News ID: 85494560
Kalibaf: İslami hükümetler diplomatik mülahazaları bir kenara bırakmalı; Siyonistlerin vahşeti durdurulmalı

Tahran, İRNA - İslam Şurası Başkanı, dünya ve İslam hükümetlerinden diplomatik mülahazaları bir kenara bırakıp, Siyonistlerin suçlarına karşı insanlık onurunu var güçleriyle savunmalarını istedi.

İslam Konseyi'nin Perşembe günü halka açık oturumunda Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı konuşmada "Bugün dünyanın gözü Refah'ta; Kumaş çadırlardan başka hiçbir koruması ve savunması olmayan yerlerinde edilmiş evsizler, dünyanın en acımasız yaratıkları olan Siyonist suçlular tarafından bombalanıyor. Refah'ta yanan çadırlar ve yanan çocukların görüntüleri dünya insanlarının yüreklerini acıttı ve tahammüllerini sona erdirdi." ifadelerini kullandı. 

Dünya hükümetleri, özellikle de İslam hükümetlerinin, diplomatik mülahazaları bir kenara bırakıp, insanlığın onurunu var gücüyle savunmaları gerektiğini belirten Kalibaf " Bu savaş suçlarına karşı önlem alınmaması insanlığı barbarlık çağına sürükleyecektir. Bugün sadece Filistin, Gazze ve Refah değil, insan medeniyetinin kazanımları da tehdit altındadır. Refah'ta yanan çocukların sesleri, insanlığın bariz haklarını savunmadaki başarısızlığının bir belgesi ve hükümetlerin, milletlerinin en insani duygularına karşı kayıtsız kalmasının belgesidir." dedi. 
 Kalibaf açıklamalarının devamında" Amerikan hükümeti de Siyonist rejimin en büyük destekçisi ve tüm bu suçların kurucusudur. Amerika'daki askeri ve endüstriyel kompleks, iradesini Amerikan halkına ve özgürlükçü öğrencilere dayatmış olup, dünya insanlarının Gazze'deki katliamları durdurmasına izin vermemektedir. Siyonist vahşet sarmalı ne pahasına olursa olsun durdurulmalı, İran İslam Cumhuriyeti milleti ve hükümeti bu yolda elinden geleni yapacak ve sonsuza kadar mazlum halkın ve evsiz Filistinli çocukların yanında gururla duracaktır." ifadelerini kullandı.

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