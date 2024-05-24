Kenani: İran'ın bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı rolünde herhangi bir kesinti olmayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu üzerinden, şehit Ayetullah Reisi ve şehit Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki yol arkadaşları için açıklamada bulundu.

Kenani paylaşımında "Aziz İran, son yaşanan trajik olayda, yetkin, çalışkan halkın cumhurbaşkanını ve mücahit ve aktif dışişleri bakanını kaybetti. Ancak bilge bir liderliğin ve büyük, takdir sahibi ve uyanık bir milletin gölgesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyüyen hareketinde ve onun bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı ve etkin rolünde hiçbir kesintiAncak bilge bir liderliğin ve büyük, takdir sahibi ve uyanık bir milletin gölgesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyüyen hareketinde ve onun bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı ve etkin rolünde hiçbir kesinti olmayacaktır." ifadelerini kullandı.