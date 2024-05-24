24 May 2024 10:49
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News ID: 85487603
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Kenani: İran'ın bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı rolünde herhangi bir kesinti olmayacak

24 May 2024 10:49
News ID: 85487603
Kenani: İran'ın bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı rolünde herhangi bir kesinti olmayacak

Tahran, İRNA - Kenani :Bilge bir liderin, takdir sahibi ve uyanık bir milletin gölgesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyüyen hareketinde ve bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı ve etkin rolünde hiçbir kesinti olmayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu üzerinden, şehit Ayetullah Reisi ve şehit Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki yol arkadaşları için açıklamada bulundu.

Kenani paylaşımında "Aziz  İran, son yaşanan trajik olayda, yetkin, çalışkan halkın cumhurbaşkanını ve mücahit ve aktif dışişleri bakanını kaybetti. Ancak bilge bir liderliğin ve büyük, takdir sahibi ve uyanık bir milletin gölgesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyüyen hareketinde ve onun bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı ve etkin rolünde hiçbir kesintiAncak bilge bir liderliğin ve büyük, takdir sahibi ve uyanık bir milletin gölgesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyüyen hareketinde ve onun bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki yapıcı ve etkin rolünde hiçbir kesinti olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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