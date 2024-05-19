Türk Konsolos: Güney Horasan ile bilimsel işbirliği yapmaya hazırız

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Sinan Cem Baş, Güney Horasan üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla Bircend Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel diplomasi toplantısında yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar İran ve Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda güçlü ilişkiler kurulmuştur ve şimdi ise Güney Horasan eyaleti ile akademik ilişkiler kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin bölgenin büyük ülkelerinden biri olarak akademik alan da dahil olmak üzere çeşitli kapasitelere sahip olduğunu belirten Cem Baş, “İki ülkenin üniversiteleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için üniversiteler arasında mutabakat zaptı imzalanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tıp, mühendislik ve diğer alanlarda iyi ve tanınmış üniversitelere sahip olduğunu ifade eden Cem Baş, “İki ülke arasında ayrıca ilişkileri kolaylaştırabilecek birçok ortak kültürel ve dini noktalar bulunmaktadır. ” diye kaydetti.