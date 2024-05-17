Baku: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin yeni yeri belli oldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'nin yeni yerinin belli olduğunu duyurdu.

Hacızade, "Son aylarda iki ülkenin yetkilileri ve ilgili kurumları arasında yapılan görüşmelerde ülkemizin beklentileri karşı tarafa aktarılı. Büyükelçiliğimizi yeni bir yere taşıdık.’’ ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğin diplomatik faaliyetlerine yeniden başlatılması için hazırlıklar yapıldığını belirten Azeri yetkili, “Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından büyükelçiliğin faaliyetlerine yeni yerinde devam edecek” diye konuştu.