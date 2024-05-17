17 May 2024 16:02
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News ID: 85480125
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Baku: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin yeni yeri belli oldu

17 May 2024 16:02
News ID: 85480125
Baku: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin yeni yeri belli oldu

Tahran, İRNA- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bu ülkenin Tahran Büyükelçiliği'nin yeni yerinin belli olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'nin yeni yerinin belli olduğunu duyurdu.

Hacızade, "Son aylarda iki ülkenin yetkilileri ve ilgili kurumları arasında yapılan görüşmelerde ülkemizin beklentileri karşı tarafa aktarılı. Büyükelçiliğimizi yeni bir yere taşıdık.’’ ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğin diplomatik faaliyetlerine yeniden başlatılması için hazırlıklar yapıldığını belirten Azeri yetkili, “Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından büyükelçiliğin faaliyetlerine yeni yerinde devam edecek” diye konuştu.

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