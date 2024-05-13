ABD ve İngiltere'den Hudeyde Havalimanı'na saldırı

Yemen merkezli El Mesire'de yer alan habere göre, Amerikan-İngiliz koalisyonuna ait savaş uçakları, Yemen'in batısında bulunan Hudeyde Havalimanı'nı bombaladı.

Saldırının ayrıntılarıyla ilgili henüz bir bilgi yayınlanmadı.

El Mesire kanalı ayrıca, Suudi ordusunun Sa’da vilayetine düzenlediği saldırıda bir Yemen vatandaşının şehit olduğunu duyurdu.

ABD ve İngiltere savaş uçakları daha önce de Yemen’in batısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif beldesindeki “Ras İsa” bölgesini bombalamıştı.

ABD’nin saldırılarının ardından Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, bölgenin, Kızıldeniz'in, Makran Denizi'nin, Bab el-Mendeb'in ve Hint Okyanusu'nun güvenliği konusunda kararlı tutumunu vurgulayarak, ABD'ye ülkenin güvenliğine ve istikrarına yönelik gerilim yaratacak her türlü eylem karşısında uyarıda bulundu.