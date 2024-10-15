Macaristan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Bu görüşmede, Avrupa Birliği'nin son kararına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü protestosu dile getirilirken, İran'a yönelik yasa dışı ve zorlayıcı yöntemler, özellikle yaptırımların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve bu tür adımların bir sonuç vermeyeceği vurgulandı.