Bu görüşmede, Avrupa Birliği'nin son kararına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü protestosu dile getirilirken, İran'a yönelik yasa dışı ve zorlayıcı yöntemler, özellikle yaptırımların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve bu tür adımların bir sonuç vermeyeceği vurgulandı.
Macaristan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Tahran, İRNA - Avrupa Birliği'nin dün bazı İranlı gerçek ve tüzel kişilere yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından, Macaristan'ın Tahran Büyükelçisi, AB dönem başkanlığı sıfatıyla İran Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından bakanlığa çağrıldı.
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