UNICEF Sözcüsü: Refah'a saldırılmamalı

Türkiye resmi haber ajansı AA'da yer alan habere göre, Cenevre'deki BM basın toplantısında bu UNICEF yetkilisi, Gazze'ye insani yardımın sürdürülmesi çağrısında bulunarak

"En büyük korkumuz olan Gazze halkının kabusu gerçek olmuş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Elder açıklamalarının devamında "Şu ana kadar öldürülen çocuk ve annelerin sayısı, yıkılan ev ve hastanelerin sayısıyla ilgili her uyarı, her şaşırtıcı veri görmezden gelindi." dedi.

UNICEF daha önce de Siyonist rejimin askeri kuşatması ve Refah'a yapılacak kara saldırısının şu anda bu şehre sığınan 600.000 çocuk için felaket riski oluşturacağı ve son derece savunmasız kişilerin de dahil olduğu Refah'taki çocukların kalabalıklaşması, şiddetin yoğunlaşması ve yerinden edilme ihtimali nedeniyle çocukları daha fazla felaketin beklediği konusunda uyarıda bulunmuştu.

UNICEF ayrıca, Siyonist rejimin askeri operasyonlarının sıklıkla yüksek sivil kayıplarına yol açtığını, sivillerin hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu bir dizi temel hizmet ve altyapının tamamen yok edildiğini sözlerini de açıklamasına ekledi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, UNICEF sözcüsünün açıklamalarını tekrar ederek " Refah artık bir çocuk şehri ve çocukların Gazze'de gidecek güvenli bir yerleri yok. Büyük bir askeri operasyon başlarsa, çocuklar yalnızca şiddet riskiyle karşı karşıya kalmayacak, aynı zamanda kaos ve korku da onları tehdit edecek ve bu, fiziksel ve zihinsel olarak zayıfladıkları bir zamanda olacak." ifadelerini kullandı.

UNICEF bir kez daha Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunarak, 2 yaş altı yaklaşık 78.000 bebek ve beş yaş altı yaklaşık 175.000 çocuk sayısına işaret ederek, bunlardan her 10 tanesinin 9'unun bir veya daha fazla bulaşıcı hastalıktan muzdarip olduğunu vurguladı.