İslami: Siyonist Rejim'in iddiaları UAEA için bir kriter olmamalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsfahan'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Muhammed İslami, UAEA Başkanı Grossi ile yapıcı görüşmeler yaptığını ifade etti.

İran'ın düşmanlarının İran ile UAEA arasındaki ilişkilerden memnun olmadığını belirten İslami, "İran’ın nükleer programına karşı imalar oluşturulmuş. Bunun kaynağı da Siyonistlerdir. Bunların, İran ile Ajans arasındaki ilişkileri etkilememesine dikkat etmeliyiz. Bu konu çok önemlidir, çünkü medyada öne sürülen bu imaların başında Siyonist rejim gelmektedir." dedi.

İslami, "İran'a yönelik eylemlerin arkasında bu yıkıcı rejimin olduğuna dikkat etmeli ve bundan sonra Siyonist rejimin tutumu ve iddiaları Ajansın İran'a karşı kriteri olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıldan bu yana yirmi yıllık kapsamlı nükleer strateji belgesini gündemimize aldık ve eylemlerimizin temeli olarak kabul ediliyor." diyen Muhammed İslami :Bu belgenin önemli eksenlerinden biri de ülkedeki 20 bin megavatlık nükleer enerjinin, ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 22'sini sağlamasıdır ve dünyada 2050 yılı için belirlenen en önemli hedef sıfır karbon ve nükleer santrallerin kapasitesinin üç katına çıkarılmasıdır ve biz de ona göre hareket edeceğiz.

İranlı yetkili, "Radyofarmasötiklerin üretimi sağlık sektörü açısından olumlu bir adım olup, diğer sektör ise tarımsal malzemelerden kalan toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olan radyasyon sektörüdür." değerlendirmesinde bulundu.

İslami, "Sayın Grossi'nin İran'daki varlığı mevcut ilişkiler, NPT ve güvenlik önlemleri doğrultusundadır. İran nükleer anlaşmadan çekilmedi. Anlaşmadan çekilen, taahhütlerini yerine getirmeyen ve başta üç Avrupa ülkesi olmak üzere diğer ülkelerin harekete geçmesine izin vermeyen ABD'dir.” diye konuştu.

UAEA Başkanı ‍Rafael Grossi de bu görüşmede "İran'da geçirdiğim iki gün boyunca İran'ın baş müzakerecisi ve dışişleri bakanıyla çok önemli görüşmelerde bulundum ve iki taraf arasında ilişkilerin başlatılması ve güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Grossi ayrıca, "Önceki yola dönmek için İran'la işbirliği yapıp nükleer anlaşmaya dönüş koşullarını kolaylaştırmalıyız ve bu konuda ne gibi adımlar atılması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.