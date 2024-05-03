Hamas, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesini memnuniyetle karşıladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, işgalci rejimle ticari işlemlerin askıya alınması ve Güney Afrika'nın soykırıma karşı açtığı davaya katıldığının duyurulması da dahil olmak üzere Filistin milletini desteklemeye yönelik son kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca, "Bu cesur kararları, Türk milletinin Filistin milletinin mücadelesini, özgürlüğünü ve kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusundaki gerçek konumunun yansıması olarak görüyoruz. Başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkeleri "Nazi-Siyonist" rejimle tüm bağlarını kesmeye, bu rejimi uluslararası alanda izole etmeye ve Gazze Şeridi'nde çocuklara ve sivillere karşı işlediği sistematik suçlardan dolayı terörist liderlerinden hesap sormaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.