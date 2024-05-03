3 May 2024 10:10
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News ID: 85464831
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Türkiye, İsrail'le ticareti tamamen durdurdu

3 May 2024 10:10
News ID: 85464831
Türkiye, İsrail'le ticareti tamamen durdurdu

Tahran, İRNA - Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur” denildi.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Türkiye, perşembe gününden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den ithalatı durdurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Siyonist rejimiyle tüm ticari ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu açıklamıştı. 

Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçları, İslam ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında insanlar geniş çaplı gösterilerle protesto ediyor. 

Türkiye halkı da dünyadaki diğer milletler gibi bu gösterilerde Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesini istemişti.

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