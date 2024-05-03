Türkiye, İsrail'le ticareti tamamen durdurdu

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Türkiye, perşembe gününden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den ithalatı durdurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Siyonist rejimiyle tüm ticari ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu açıklamıştı.

Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçları, İslam ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında insanlar geniş çaplı gösterilerle protesto ediyor.

Türkiye halkı da dünyadaki diğer milletler gibi bu gösterilerde Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesini istemişti.