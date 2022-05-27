İstanbul Çadırcılar Çarşısında Yaşanan Silahlı Çatışmada 1 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

İstanbul Beyazıt’ta Pazartesi günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan bir tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.







İki grup arasındaki 9 aylık kavganın silahlı çatışmaya neden olduğu söyleniyor.

Çatışma sonucunda 1’i polis toplam 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı Kamran Dadaşzade tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Türkiye polisinin çatışmaya ilişkin 27 kişiyi göz altına aldığı yayınlanan bilgiler arasında yer alıyor.



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