27 May 2022 12:58
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İstanbul Çadırcılar Çarşısında Yaşanan Silahlı Çatışmada 1 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

İstanbul Çadırcılar Çarşısında Yaşanan Silahlı Çatışmada 1 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Tahran, İRNA- İstanbul Beyazıt bölgesinde Çadırcılar çarşısında çıkan silahlı çatışma sonucunda ağır yaralanan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı bir tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti.

İstanbul Beyazıt’ta Pazartesi günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan bir tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.

İstanbul Çadırcılar Çarşısında Yaşanan Silahlı Çatışmada 1 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

İki grup arasındaki 9 aylık kavganın silahlı çatışmaya neden olduğu söyleniyor.
Çatışma sonucunda 1’i polis toplam 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı Kamran Dadaşzade tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye polisinin çatışmaya ilişkin 27 kişiyi göz altına aldığı yayınlanan bilgiler arasında yer alıyor.

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