İran Kızılay Kurumu dünyanın en güçlü cemiyetlerindendir

Roka, Mısır’ın Başkenti Kahire’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Kızılay ve Kızılhaç kurumları toplantısında İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Hüseyin Kolivend ile görüştü.

Roka, İran Kızılay’ı tarafından eğitim sitesi kurulmasını desteklediklerini belirterek, bunun diğer kurumlar için yakından afetlerin yönetimi yönünde eğitim almak için çok önemli fırsat olduğun söyledi.

İran Kızılay gönüllülerinin yüksek seviyede olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Roka, bunun dünya çapında da bir örnek olduğunu ve özellikle genç gönüllü sahibi olmayan cemiyetlerin faaliyetlerinde başarılı olmayacağını söyledi.

Federasyonun İran Kızılay Cemiyetinin diğer cemiyetlerle ilişkilerinin gelişmesini desteklediklerini ifade eden Roka, bu durumda diğer cemiyetlerin İran’ın tecrübelerinden yararlanma imkanı olacaklarını söyledi.

Kolivende de İran Kızılat Cemiyetinin Eğitim Sitesi kurmak istediğini ve afetlerle mücadele’yi tüm yaş gruplarına eğitimle göstermek istediğini belirterek, Roka’dan bu sitenin yapımında İran’a yardımcı olmalarını istedi.

Bir saat süren görüşmede İran Kızılay’ı ve Federasyon arasındaki ilişkilerin gelişmesi kararlaştırıldı.

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2012