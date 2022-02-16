Keman 12 İHA’lar nokta vuruşu yapan Kaim 5 bombaları taşıyacak

Khamenei.ir sitesine açıklamada bulunan Vahidi, devrim öncesi İran Hava Kuvvetlerinin kullandığı teçhizatlat ve silahlarının Amerikan yapımı olduğunu ve personelin de ABD’de eğitim gördüklerini belirterek, devrim sonrası parça temininde büyük zorluklar yaşandığını fakat hükümetin desteği ile hava kuvvetleri personelinin olağanüstü çabası ile bir çok zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

İran’ın Azerehş, Yasin, Saege, Koser savaş uçakları ve Perestu eğitim uçağını yaptığını ifade eden Vahidi, eğitim jet uçaklar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Dünya ülkelerinin İHA’lara yöneldiğini ifade eden Vahidi, İran’ın bu alanda ileri çalışmaları olduğunu ve yeni bir İHA’nın deneme uçuşlarına başladıklarını ve bu yeni İHA’nin hem taşınacak silah hem de uçuş zamanı açısından ileri seviyede olduğunu söyledi.

İran’ın doktrinin savunma doktrini olduğunu ifade eden Vahidi, İran’ın kimsenin toprağında gözü olmadığını fakat saldırı niyetinde olan birilerinin çok sert cevap alacağını söyledi.

Devrim Muhafızlarının Uzay- Hava güçleri ile koordinasyon içinde olduklarını ve herkesin İran İslam Cumhuriyetinin hizmetinde olduğunu ifade eden General Vahidi, vahdet’in şu ana kadar İran’ın muzaffer olduğunu sağladığını söyledi.

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2012