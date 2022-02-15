İran, dünyada bilim üretme sıralamasında 15. sırada

Buşehr’de açıklamada bulunan Hayrettin, İran’ın bugün birçok ülkeden ileride olduğunu ve bölgede birinci sırada yer aldığını belirtti.

Hayrettin, bilim temelli firmaların ülkede 65 bin istihdam yarattığını belirterek ve bunlardan 50 bininin üniversite mezunları ile doldurulduğunu belirtti.

Üniversitelerin etrafındaki topluma karşı sorumlu olduğunu ifade eden Fahrettin, bilim, eğitim ve araştırma merkezlerinin kendi başına tek bir ada gibi bulunamayacağını söyledi.

Fahrettin, İran’ın inovasyon sıralamasında dünyadaki sırasının 61 olduğunu söyledi.

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2012