15 Şub 2022 19:29
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İran, dünyada bilim üretme sıralamasında 15. sırada

İran, dünyada bilim üretme sıralamasında 15. sırada

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan yardımcısı Ali Hayrettin, zalimce ambargolar ve ekonomik baskılara rağmen İran’ın bilim insanlarının çabasıyla dünyada bilim üretiminde 15. sırada yer aldığını söyledi.

Buşehr’de açıklamada bulunan Hayrettin, İran’ın bugün birçok ülkeden ileride olduğunu ve bölgede birinci sırada yer aldığını belirtti.

Hayrettin, bilim temelli firmaların ülkede 65 bin istihdam yarattığını belirterek ve bunlardan 50 bininin üniversite mezunları ile doldurulduğunu belirtti.

Üniversitelerin etrafındaki topluma karşı sorumlu olduğunu ifade eden Fahrettin, bilim, eğitim ve araştırma merkezlerinin kendi başına tek bir ada gibi bulunamayacağını söyledi.

Fahrettin, İran’ın inovasyon sıralamasında dünyadaki sırasının 61 olduğunu söyledi.

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