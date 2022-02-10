İslam İnkılabı Rehberi, bazı mahkumların affını onayladı

Ayetullah Hamenei’nin internet sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Devrım yıldönümünden dolayı Umumi ve İnkılap Mahkemeleri, Silahlı Kuvvetler Askeri Kurumu ve Hükümet Taziratı'nca mahkumiyet hükmü giyen 3 bin 388 kişinin cezasının affı veya indirimini içeren öneriyi onayladı.

Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei, Devrim Lideri'ne yazdığı mektupta Af Merkez Komisyonu'nca afları uygun görülen 3 bin 458 mahkumun cezasının affını veya indirilmesini önerdi.

Ayetullah Hamanei de Anayasa'nın 110. maddesinin 11. bendi uyarınca bu öneriyi kabul ederek, bu mahkumların affını veya cezalarının indirilmesini onayladı.

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2012