Gençlik girişimciliği; Böcek yetiştiriciliği, karlı bir endüstri

Son yıllarda, bilim ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde, böceklerin üremesi de dahil olmak üzere para kazanmak için yeni yöntemler ve çözümler yaratıldı.

Hayvan yemi hazırlanmasında besin amaçlı böcek proteinlerinin kullanılması, kümes hayvanları ve su hayvanları ve tıbbi amaçlar için çeşitli ilaçların hazırlanmasında kozmetiklerin yanı sıra üremelerinin en önemli nedenlerinden biridir ve bu endüstri birçok Avrupa ülkesinde yaygındır.

İranlı genç bir girişimci olan Muhammed Arvin, doğrudan ve dolaylı olarak bin kişinin girişimciliğini yaratmayı başaran böcek yetiştiricilerinden biridir.

Arvin,'"İran'ın bu sanayiyi geliştirme kapasitesi çok yüksek ki bu maalesef dikkate alınmazken, Meksika gibi bazı ülkelerde köylülerinin gelirinin büyük bir kısmı bu sayede elde ediliyor'dedi.

Arvin'Yetkili makamların desteği ile vatandaşlar ve çiftçiler, böcek yetiştiriciliği endüstrisi hakkında eğitilerek yüksek gelirli istihdam yaratılabilir. Ayrıca nüfusun köylere dönüşü gibi politikalar da uygulanmalıdır'diye eklediç