Cumhurbaşkanı Reisi ve Bakanlar Kurulu, İmam Humeyni'nin ülkülerine bağlılıklarını yineledi

Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki heyet bugün Fecr on günlerinin 43. yıldönümünün ikinci gününde İmam Humeyni'nin türbesine çelenk bıraktıktan sonra İmam Humeyni'ye saygı duruşu ile birlikte onun ülkülerine biat ettiklerini bildirdi.

Bu törende İmam Humeyni'nin torunu ve İmam Humeyni Kutsal Türbesi Vakfı Başkanı Hüccetü'l-İslam Hasan Humeyni ile İmam Humeyni Eserlerini Yayma ve Koruma Kurumu'nun Başkanvekili Hamid Ensari, Cumhurbaşkanı Reisi ile Bakanlar Kurulu'na eşlik etti.

Ayrıca bu sabah Yürütme Erki Başkanı Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile hükümet üyeleri, İslam Devrimi'nin büyük kurucusunun ideallerine bağlılıklarını yeniledikten sonra 72 Şehit Türbeleri, Şehit Recayi, Şehit Beheşti, Şehit Bahüner, Hükümet Şehitleri, 28 Haziran 1981 Şehitleri ve Beheşt-i Zehra Şehitler Yeri'ne gelerek, onlara sygı duruşunda bulundu.

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