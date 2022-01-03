Gelecek yıldan itibaren 35 bin megawatt yenilenebilir enerji tesisi kurulacak

Kemani yaptığı açıklamada, bugüne kadar 90 bin megawatt’tan daha fazla kapasiteleri bulunan153 yenilenebilir santral yapım projesinin sunulduğunu bugün 35 bin magawatt’lık anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Kemani, yenilenebilir enerji santrallerinin yapımı ile ilgili yeni sözleşmelerin hazırlandığını ve yakın zamanda bu yöndeki engellerin kaldırılacağını söyledi.

İran yeni Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, yaptığı açıklamada 13. hükümette 10 bin megawatt yenilenebilir enerji üretileceğini ve bu yöndeki İran’da bulunan güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji türlerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

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2012