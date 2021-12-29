Taromi, Asya kıtasının en iyi yabancı futbolcusu seçildi

Asya Futbol Konfedrasyonu (AFC) tarafından her hafta yabancı takımlarda oynayan Asya kıtasından en iyi futbolcular listesini yayınlarken, son olarak 2021 yılının en iyi oyuncu listesini yayınladı.

AFC’nin son listesinde 10 Asyalı futbolşcunun isimleri yayınlandı ve bu listed de İran milli takım oyuncusu Mehdi Taromi, yılın en iyi oyuncusu seçildi.

AFC açıklamasında Taromi’nin 2021 yılında 20 kez Asya en iyi oyuncusu listesinde yer aldığını ayrıca Taromi tarafından geçen sene atılan 27 golü arasında Chelsea takımına attığı gol mevsimin en iyi golü seçilmiştir.

Taromi sonrasında Zorya Ukrayna oyuncusu Allahyar Seyyadmeneş 11 kez listed yer alarak 3. sırada, Rusya Zenit Takımının oyuncusu Serdar Azmuc 9 kez listed yer alarak 8. sırada ve Belçika’nın Şarluara oyuncusu 8 kez listed yer alarak 3 oyuncu ile birlikte 9. sırada yer almıştır.

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2012