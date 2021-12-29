29 Ara 2021 16:44
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News Code: 84595200
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Tahran üniversitesinde Spor Yönetimi ve Spor Turizmi bölümleri okutulacaktır

Tahran üniversitesinde Spor Yönetimi ve Spor Turizmi bölümleri okutulacaktır

Tahran, IRNA- Tahran Üniversitesi Rektörü Seyyid Mohammad Mogimi ve Ulusal Olimpiyat Komitesi başkanları, Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle Tahran Üniversitesi'nde spor yönetimi ve spor turizmi bölümlrini başlatma konusunda anlaştılar.

Mogimi görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran üniversitesi bünyesinde açılacak Spor Yönetimi bölümü ile teknik becerilerin yönetim becerileri ile birleşeceğini belirtti.

Sporcuların toplum üzerindeki kültürel etkilerine değinen Mogimi, sporun ve özellikle sporcuların gençler üzerinde geni,ş etkisi bulunduğunu söyledi.

İran Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyyidrıza Salihi Emiri de spor ve olimpiyatlarda temelin eğitim olduğunu belirterek, Milli Olimpiyat Komitesi kurslarının profesyonel kurslar olduğunu ve onların gelişmesi için üniversitelerin kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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