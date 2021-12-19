Fransa, Müslüman karşıtı yasalarını gözden geçirmelidir

Twitter hesabından açıklama yapan Garipabadi, Fransa İçişleri Bakanı'nın camileri kapatcakları açıklamasına, 'Batılı yaklaşımda, İran'daki teröristler insan haklarının savunucularıdır ve Batı'da din özgürlüğü teröre eşittir. Bu ülkeden 5.5 milyon Müslüman azınlığına ilişkin ibadethaneleri, eğitim merkezlerini ve diğer yerleri hedef alan yasalarını değiştirmesini istiyoruz' ifadesini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı İslam karşıtı bir açıklamada, 'Aşırılık şüphesiyle 99 camiden 21'i kapatıldı ve diğer 6 caminin soruşturması devam ediyor' dedi.

Hükümetin emirlerini kabul eden camilerin aşırıcılık şüphesiyle camiler listesinden çıkarıldığı, Fransız yetkilinin diğer açıklamasıydı.

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