İran ve Macaristan arasında gümrük mutabakat zaptı imzalandı

Latifi, 'Ekonomi Bakanlığı'nda 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenen İran-Macaristan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında, İran-Macaristan Gümrük İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı' dedi.

Latifi, 'Gümrük işbirliğine ilişkin bu mutabakat zaptı, Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto tarafından imzalandı' diye ekledi.

Dün gece bir ekonomik heyetin başında Tahran'a gelen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto, bu sabah İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Macaristan Dışişleri Bakanı dha sonra Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle görüştü.

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