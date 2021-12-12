Sağlık Bakanı: İranlıların yüzde 86'sı ilk doz korona aşısını yaptı

Aşının hastalığı önlemede ve komplikasyonları azaltmada çok etkili olduğunu ve tüm insanların aşılanmasını umduklarını kydeden Aynullahi, bugüne kadar 150 milyonu ithal aşı olmak üzere 174 milyon doz aşının ülkeye ulaştırıldığınve 24 milyon dozunun yerel firmalar aracılığıyla temin edilerek şu ana kadar yaklaşık 110 milyon aşının yapıldığını dile getirdi.

İran'ın tıbbi hizmetlerinin bölgede benzersiz olduğunu belirten Sağlık Bakanı, 'Devrimden önce başka ülkelere bağımlıydık ve birçok basit hastalığı tedavi edemiyorduk, ancak bugün tıp bilimlerinde ve her yerde zirvedeyiz. Ülkenin durumu iyi. Bugün ülkede en ileri tedaviler yapılıyor' diye belirtti.

Halk tarafından aşılamanın kabul edilmesinin yaygınlaştırılması ve sağlık talimatlarına uyulmasının ardından ülkede korona hastalığı vakası önceki aylara göre azalmış, ülkenin birçok il ve bölgesi akuttan nispeten düşük riskli hale dönüşmüştür.

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