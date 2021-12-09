Sınır işbirliğinin gelişmesi için İran ve Türkiye ortak oturum düzenledi

Oturuma İran Enerji Bakanlığı Sınır Suları Daire Başkanı Huşeng Golami ve Türkiye Devlet Su İşleri Planlama ve Araştırma Dairesi Başkanı Erhan Demir katıldı.

Golami oturumda İran sınırında sele sebep olan ve İran’da hasarlar yaratan sorunla ilgili incelemelerde bulunuldu ve Türk tarafından sunulan planlı bu hasarların minimize edilmesi planlanmaktadır.

Hasarların Maku bölgesi ve Süreyya Çeşmesi civarında olduğunu ifade eden Golami, Türk tarafın işbirliği ile geçen seneden hasarların en aza indirgendiğini söyledi.

Oturum öncesi Tahran ve Ankara’dan gelen heyetler sınır bölgesinde detaylı incelemede bulundu.

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2012