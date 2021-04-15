İran, Rusya’an 60 milyon doz Sputnik V korona aşısı alacaktır

Celali yaptığı açıklamada, Rusya Yatırım Fonu ile yapıla müzakerelere sonucu 60 milyon doz Sputnik V aşı alımının nihaileşip imzalandığını söyledi.

Celali, bu aşıların 7 ay zarfında İran’a gönderileceğini belirterek, daha önce anlaşması imzalanan iki milyon dozun da bir an evvel tamamlanmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Celali, şu ana kadar iki İran firması ile Rusya arasında ortak korona aşısı üretim anlaşması imzalandığını ve şirketlerden birinin faaliyetlerini başladığını söyledi.

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2012