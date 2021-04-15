15 Nis 2021 19:10
Journalist ID: 1942
News Code: 84296853
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İran, Rusya’an 60 milyon doz Sputnik V korona aşısı alacaktır

İran, Rusya’an 60 milyon doz Sputnik V korona aşısı alacaktır

Tahran, IRNA- İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran’ın Rusya’an 60 milyon doz korona aşısı alın anlaşmasının nihaileştiğini bildirdi.

Celali yaptığı açıklamada, Rusya Yatırım Fonu ile yapıla müzakerelere sonucu 60 milyon doz Sputnik V aşı alımının nihaileşip imzalandığını söyledi.

Celali, bu aşıların 7 ay zarfında İran’a gönderileceğini belirterek, daha önce anlaşması imzalanan iki milyon dozun da bir an evvel tamamlanmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Celali, şu ana kadar iki İran firması ile Rusya arasında ortak korona aşısı üretim anlaşması imzalandığını ve şirketlerden birinin faaliyetlerini başladığını söyledi.

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