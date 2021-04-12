Lavrov: İran ile ilişkilerin gelişmesi Rusya’nın dış politika önceliklerindendir

Lavrov, İran ziyareti öncesi IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin siyasi, ticari ve ekonomik alanlara güçlenmekte olduğunu belirterek, Zarif ile iki ülke ilişkilerinin gelecekte güçlendirme yollarını inceleyeceğini söyledi.

1990’lı yıllarda Soviyetler Birliğinin dağılması sonrası ABD’nin dünya’ya sulta düşüncesinden vazgeçmediğinin esas sorunun olduğunu ifade eden Lavrov, bu politikacının yapıcı olmadığının herkesce bilindiğini söyledi.

Mart 2012 yılında iki ülke arasında imzalanan dostane ilişkiler anlaşmasının 20. Yılında İran’ı ziyaret ettiğini belirten Lavrov, iki ülkenin bu anlaşmaya bağlı kalarak eşitlik ve karşılıklı güven ilkeleri ile egemenlikleri, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarına saygı duyup içişlerine karışmamayı taahhüt ettiklerini söyledi.

İki ülkenin siyasi, ticari, ekonomik, bilim, kültürel, sosyal ve diğer alanlarda gelişmekte olduğunu ifade eden Lavrov, iki ülkenin Buşehr Nükleer Santrali gibi büyük projelerde işbirliği yaptığını nükleer anlaşmada ortak işbirliğine sahip olduğunu ve Suriye meselesini çözmek için Astana Formatına işbirliği yaptığını söyledi.

Lavrov, iki ülkenin Ortadoğu ve Yakın Doğu konularında istişareleri olduğunu ifade ederek, iki ülke işbirliğinin bölgesel istikrara yardım ettiği gibi uluslararası düzeyde de gelişmelere yardımcı olacağını söyledi.

Lavrov iki ülkenin Kuzey- Güney Koridoru alanında önemli konumlara sahip olduklarını ifade ederek, bu koridorun çoklu ilişkilerin olumlu örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Lavrov, ABD’nin yeni yönetimi ile ilgili olarak, yeni bir dünya düzeninin şekillendiğini fakat buna rağmen ABD’nin Avrupalı müttefikleri ile uluslararası düzen ve hukukun bertaraf edilmesi için adım attığını söyledi.

Batılı ülkeleri bağımsız politikaya sahip ülkeler aleyhine eşi görülmemiş baskılar uyguladığını ifade eden Lavrov, bu yönde ambargolardan, ize kısıtlamamaları, hatta direk müdahalenin kullanıldığını söyledi.

İran nükleer meselesine değinen Lavrov, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması için en iyi yöntemin tüm ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi olduğunu belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012