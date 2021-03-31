Uluslararası Çocuk Resim Festivaline 1000’i aşkın eser gönderilmiştir

Festivalin Tertip Komitesi Başkanı Mohammad Cihanşahi IRNA’ya yaptığı açıklamada, eserlerin gönderilmesi için bir ay daha süre olduğunu belirterek, eserlerin yüzde 30’unun yurt için ve yüzde 70’inin de yurt dışından gönderildiğini söyledi.

Cihanşahi Festivalin Değerlendirme Kurulunun Hong Kong, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve İran’dan 5 erişkin ve Hong Kong, Ukrayna, Mozambik, Bulgaristan, Hindistan ve İran’dan 6 çocuk üyeden oluştuğunu söyledi.

Cİhanşahi, şu ana kadar İran, Bulgaristan, Rusya, Amerika, Almanya, Çin, Endonezya ve Hindistan’dan en fazla eserin gönderildiğini söyledi.

Festivalin muhatapları 5 ile 15 yaşında çocuklardır. Festival ile ilgili daha fazla bilgi almak ve katılım için https://cipfk.com adresi ziyaret edilebilir.

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2012