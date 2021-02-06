İran, Libya Geçici Yürütme Konseyi'nin oluşumunu memnuniyetle karşıladı

Libyalı tarafların Cenevre'deki toplantısının sonuçlarını ve Libya Geçici Yürütme Konseyi'nin oluşumunu memnuniyetle karşılayan Hatibzade, yeni geçici hükümetin seçimlerin düzenlenmesi için gerekli koşulları yerine getirmesini umduğunu ifade etti.

Hatipzade, 'Libya geçici hükümetinin, egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne ve dış müdahaleden uzak bir şekilde bu ülkede istikrar, barış, büyüme ve kalkınmanın temelini oluşturacağını umuyoruz' diye belirtti.

Libya'da Başkanlık Konseyinin üç üyesi ve Başbakanın seçilme süreci tamamlandı. Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Libya Siyasal Diyalog Forumu ilk toplantısını Kasım ayında gerçekleştirmişti.

Libya'yı 24 Aralık'ta planlanan meclis seçimlerine kadar yönetecek geçici birlik hükümeti belli oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Şubat'tan bu yana seçim sürecini yürüten Libya Siyasal Diyalog Forumu (LSDF), Başbakan ve Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini seçti.

Yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi seçildi. Ülkenin doğusunda desteği bulunan Menfi, ülkenin üç bölgesini temsilen üç üyesi bulunan Konsey'in başkanlığını yürütecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish