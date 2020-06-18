18 Haz 2020 09:25
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News Code: 83825412
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İran, Libya’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gereğine vurgu yaptı

İran, Libya’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gereğine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Libya’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı.

Musevi yaptığı açıklamada, Libya’nın birlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını isteyerek, ‘’ İran her zaman Libya halkının kendi siyasi kaderini yabancıların müdahalesinde uzak bir şekilde tayin etmelerine vurgu yapmıştır. ‘’ dedi.

Libya krizinin askeri yolu olmadığını vurgulayan Musevi, ‘’ Libya’da istikrar ve huzura ermenin tek yolu tüm ülkelerin ve o ülkede etkili tüm uluslararası ve bölgesel aktörlerin siyasi sürece ve Libyalılar arasında görüşmelere destek vermelerine bağlıdır. ‘’ dedi.

Musevi, Libya’da siyasi krize son vermek için uluslararası çabaların devam etmesine destek verdiklerini söyledi.

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2012

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