İran'dan Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı olmasını ve tarafların taahhütlerini yerine getirmesini ümit ettiklerini belirtti.

Hatipzade, İran'ın Libya krizinde askeri çözüme karşı olduğunu vurgulayarak, çözüme siyaset ve diyalog yoluyla ulaşılması ve yabancı müdahalelerin uzlaşma taraflarının uzlaşı sürecindeki müdahalelerine son vermesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish