Zengene: İran petrol ihracatı hiçbir zaman sıfır olmadı

25. Petrol Fuarının açılışında konuşan Zengene, korona sonrası petrol ve gaz üretiminin zorlaştığını fakat sağlık protokollerle üretimin devam ettiğini söyledi.

Petrol ve gaz üretiminde önceliklerinin yerel firmalar olduğunu vurgulayan Zengene, bugüne kadar 26 sahada faaliyet için 3 milyar dolar anlaşma imzalandığını ve buradaki faaliyetlerde kullanılan teçhizatların yüzde 70’inin yerel firmalardan temin edildiğini söyledi.

25. Uluslararası Petrol Fuarı, ‘’Milli Petrol, İranlı Ürün ve Hizmet’’ sloganı ile 550 İran firmasının katılımıyla başladı.

Sağlık Bakanlığının 4 Sağlık Protokolü ve Petrol Bakanlığının iki ek protokolü çerçevesinde faaliyete başlayan fuarda ağırlık İranlı firmalara ve onların üstünlüklerine verilmektedir.

Fuar bu sene halkın ziyaretine açık değildir ve sadece uzmanlar fuarı ziyaret edebilirler.

Fuar 550 yerli firma, 15 üniversite, 52 bilim temelli firmanın katılımı ile 3 gün süre ile düzenlenmektedir.

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2012