Erzurum valisi İran ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Memiş, Erzurum ilinde İranlı yatırımcılar için imkanlar bulunduğunu belirterek, bu ilin yatırımcılarının da İran’da yatırıma hazır olduklarını söyledi.

Atatürk üniversitesinde 500 iranlı öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Memiş, iki ülkenin tarihi, dini, kültürel bir çok ortak noktası bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini istedi.

Pur Mohammadi de iki ülkenin son yıllardaki zor dönemlerde bir birinin yanında yer aldığını belirterek, Türkiye’de yapılan kalkışma döneminde İran’ın verdiği desteği hatırlatarak, Türkiye’nin de zalimce ambargolar döneminde İran devleti ve milletinin yanında yer aldığını söyledi.

İki ülke arasında büyük potansiyeller olduğunu ifade eden Pur Mohammadi, iki ülke ekonomisinin bir birinin tamamlayıcısı olabileceğini söyledi.

Pur Mohammadi, Doğu Azerbaycan’ın tıbbi alandaki güçlü yönlerini belirterek, Atatürk üniversitesi ve Tebriz üniversiteleri arasındaki işbirliğinin bilimsel ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayabileceklerini söyledi.

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2012