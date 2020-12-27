Kazvin, İran süs balıklarının ihracat merkezi olacak

30 milyon akvaryum balığı üretim kapasiteli dünyanın en büyük kapalı süs balığı üretim merkezinin yakın bir tarihte Kazvin'de açılışının gerçekleşeceğini ifade eden Rahmani, 'Yem, ilaç, akvaryum ve ilgili ekipmanları aynı anda üretecek olan bu işletme, Kezvin'den süs balığı ihracatını artıracak 'dedi.

Kazvin ilinden yılda 2 milyon süs balığının yurt dışına ihraç edilmesi planladıklarını dile getiren Rahmani, 'Akvaryum balıklarının ana alıcıları olarak Türkiye, Afganistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Fars Körfez ülkeleri olacak' diye belirtti.