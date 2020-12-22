İnsan hakları grupları ABD’den İran’ın korona aşısına ulaşmasını garantilemesini istedi

ABD Washington Post gazetesinin haberine göre, bu gruplar yayınladıkları bildiride Trump yönetiminin İran’ın alacağı korona virüs aşısının bütçesine el koymayacağını garantilemesi gerektiğini bildirdi.

Bu gruplar, bunun gerçekleşmemesinin İran’ı korona ile mücadelede diğer ülkelerle eşit olmayan şarta soktuğunu belirttiler.

ABD yönetimi İran’ın gıda ve ilaç alımlarına ambargo uygulamadığını iddia etmesine rağmen, İran’ın mali kurumlarına uygulanan ambargolar yabancı bankaları İran ile alış verişten alıkoymaktadır.

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