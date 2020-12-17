Rezm Hüseyni: İran’ın Türk Bankalarındaki kaynaklarını kullanmak istiyoruz

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir telefon görüşmesi yapan Rezm Hüseyni, İran ve Türkiye’nin dost, kardeş ve komşu iki ülke olduklarını ve her zaman eski tarihi bağlarının yanında geniş ticaret hacmine sahip olduklarını söyledi.

İki ülke ticaret hacminin son beş yılda ortalama 10 milyar dolar olduğunu ifade eden Rezm Hüseyni, korona’dan dolayı 8 aylık ticaret hacminin 4.3 milyar dolar olduğunu fakat bunu arttırmak istediklerini söyledi.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının video konferans müzakerelerine değinen Rezm Hüseyni, bu telefon görüşmesinin iki ülke arasında yeni bir başlangıç olmasını temenni etti.

Hüseyi, Ağustos ayında ortak komisyon toplantısında tercihli ticaretle ilgili alınan kararlara değinerek, varılan anlaşmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Türkiye bankalarında İran’a ait kaynaklar olduğunu ifade eden Hüseyni, ‘’ Şu an İran’da buğday, mısır, yağ ve bazı diğer ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır, bu ürünlerin Türkiye’de olması durumunda buradan alım yapmak istiyoruz, olmaması durumunda da Türk firmaların aracılığı ile bunları temin etmek istiyoruz. ‘’ dedi.

Pekcan da kazan-kazan temelinde iki ülke arasındaki ticaretin arttırmasını istediklerini belirtti.

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2012